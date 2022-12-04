依照勞工退休金條例規定，雇主每月須幫勞工提撥6%的退休金，勞工也可以選擇自提1%至6%，一名女網友表示，一個月月薪5萬元，當初到公司報到填寫入職單時，有勾選勞退自提6%，發薪水才發現扣掉所得稅、勞健保和自提勞退等，實領只剩4萬出頭，好奇問網友，「大家建議自提6%嗎？」引發網友討論，有人說，「退休要靠自己，需要自提的理由應該只有避稅而已，沒有稅務需求就不用」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，今年大學畢業，第一份薪水5萬元，當初報到填寫公司入職單，有勾選勞退自提6%，後來領薪水被扣所得稅、勞健保及自提的勞退約3千多元，一個月實領僅剩4萬初，她問網友「大家建議自提6%嗎？還是要把這3千多元的退休金拿來每個月定期定額存股？」

貼文上線，網友紛紛留言給意見，「年收入低就不要自提，自提只是節稅而已，高所得級距自提比較划算」、「所得稅有超過12%，自提比較有感」、「我薪水跟你差不多，但我沒有自提，理由是我的稅額級距介於0至5%，所以自提節稅的效益不大」、「如果不會理財，提撥是最好選擇，才不會亂花錢」、「不建議欸！還沒達退休年齡以前，那些錢搞不好你就能滾出財務自由了」、「不管薪水多少都別自提，通貨膨脹會把錢吃光光」。

留言中有人點出關鍵，「我不認為勞退能打敗市值型ETF，退休要靠自己，不要靠政府，需要自提的理由應該只有避稅而已，沒有稅務需求就不用」。