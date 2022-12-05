民進黨在九合一大選舉慘敗，桃園市長鄭文燦出任「2022年大選檢討小組」召集人，但其台大國發所碩士論文遭認定抄襲，碩士學位被撤銷。媒體人吳子嘉表示，由鄭文燦來負責民進黨的敗選檢討，看來民進黨要復興的機會越來越渺茫。

吳子嘉 4日在《董事長開講》網路直播節目中表示，民進黨現在還在亂，當然他們並沒有檢討。民進黨檢討小組的召集人鄭文燦剛被台大收回學籍，這樣的人，卻要來負責民進黨的敗選檢討，看來民進黨未來要復興的機會越來越渺茫。

另外，針對接下來的台北市第3選區（中山、北松山）立委缺額補選，民眾黨台北市議員當選人林珍羽則分析表示，中山區以前是藍大於綠，本來有很多眷區，但是經過時間的凋零、代謝之後，現在是五五波，國民黨籍台北市長當選人蔣萬安的選票，能不能轉移給國民黨的王鴻薇？這是關鍵。不過，民進黨吳怡農在地方上除非是選舉，不然其實是看不到他的，所以王鴻薇不用擔心陸戰會輸，吳怡農還是得靠地方議員，才會有地方的組織。