九合一大選甫落幕，市長當選人蔣萬安空出的立委遺缺隨即公告補選，而民進黨候選人吳怡農近來則遭藍營嚴厲批評，看似出師不利。但有評論認為，即使如此，綠營依然有選民「疼惜民進黨」這項優勢，其中「中山區」將是此次補選藍營能否獲勝的關鍵。

港媒《中評社》評論指出，北市第3選區裡的「北松山」，通常是藍營的票倉，「中山區」則是綠營佔優勢。而以第3選區整體選民人數來看，中山區的選舉人佔了三分之二，因此藍營能否獲勝的關鍵，是在中山區不輸給綠營太多，甚至開出好成績。

評論提到，蔣萬安2020年立委選舉時，在北松山贏過對手吳怡農10468票（蔣：43251票，吳：32783票），在中山區也贏吳2777票（蔣：69533票，吳：66756票），可見蔣沒有失去優勢。

在今年市長選舉中，蔣萬安在中山區獲得了50224票，對手陳時中則獲得40233票，但泛綠市議員的得票，共有49466票。評論分析，中山區的綠營基本盤有至少9233票沒投給陳時中，「沒那麼挺」，但是這項因素在未來會消失，成為對綠營有利的兩因素：1. 綠營大敗，支持者會因「疼惜」，而更願意出門投給吳怡農；2. 同黨台北市議員王世堅近期頻繁砲轟行政院長蘇貞昌，頗得中間選民好感，吳怡農向王借服務處當競總，王也擔任選戰總督導，更能擴張中間選民的票。

然而，評論也指出，民進黨近期有三個不利因素：1. 王鴻薇將1年多前重創民進黨形象的前黨員趙介佑涉毒事件搬上檯面，企圖在吳怡農身上貼上黑道治黨標籤。2. 桃園市長鄭文燦、綠委蔡適應先後被認定論文抄襲，民進黨形象將影響吳怡農的選情。3. 九合一慘敗、鄭文燦抄襲，都讓民進黨內亂上加亂，若黨內派系爭權短期無法內平息，黨中央恐無力來輔選。

最後，評論表示，王鴻薇雖然在松山與信義區擔任了16年的市議員，但中山區的選民傾向才是重點，而這點在王受訪時透露「需要蔣萬安多幫忙」就可見；評論也認為，即使有前述三項不利因素，但恐怕沒辦法攻破綠營支持者的「疼惜」情感投射，甚至還可能越打票越多，因此未來選戰發展，值得觀察。