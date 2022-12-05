士林夜市曾是觀光客必訪勝地，近年屢傳遊客遭攤商坑殺及疫情影響，人潮不再，導致許多店家都掛上出租看板，但有網友上周六（3日）到士林夜市發現人變多，他表示「現在假日的士林夜市人潮都回流了」，圖文引發討論，不少網友也說，「人真的變多，在人流中被推著走的感覺回來了」。

粉絲專頁《我是北投人》近日上傳多張照片，照片背景為上周六（3日）的士林夜市，只見每條街道、巷弄都有人潮，與新冠肺炎流行期人煙稀少的慘況差很多，粉專小編說，「其實士林夜市算是有復甦，現在假日人潮都回流了」。

網友表示，士林夜市很多街巷都擠滿人潮。（圖／粉絲專頁我是北投人授權提供）

士林夜市有慢慢復甦。（圖／粉絲專頁我是北投人授權提供）

圖文曝光，引發網友討論，「真的人很多又很擠，沒辦法好好走路那種程度」、「有耶！假日真的有擠爆」、「剛剛才從士林夜市回來，本來想帶女兒到大東路上看3D 萌虎，到現場看到人潮真的傻眼，人真的滿多」、「士林夜市真的有比較好了，繼續加油」、「上周有去，真的人很多，以前那種被人流推著走的感覺回來了」、「昨天下午3點半去就稍有人潮，攤商也出來做生意了」。

留言中也有人說，「以前凌晨12時都還有人潮，現在10時就差不多要收了」、「希望士林夜市攤商價格正常，不要把觀光客當盤子」、「拜託不要再傳出宰殺觀光客的行為」。