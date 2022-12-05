九合一選舉民進黨大敗，針對民進黨主席補選，前民進黨立委沈富雄今天呼籲，此時此刻，民進黨內阿哥們都重病在床，賴清德已經別無選擇，應該毫無懸念，勇於承擔。「賴神要來一點劉邦的架勢，如果再畏首畏尾，過度謹小慎微，就不配做國家領導人了。」

沈富雄表示，黨主席這個政治怪胎，權大到可以傾國，但在民主先進國家卻不多見，美國是典型總統制國家，但除了大選募款及籌備大會外，很少人知道主席是誰，在古老內閣制英國，多數黨的領袖即為首相，少數黨的頭人就是少數黨領袖。雖更替頻繁，卻井然有序。

他說，台灣有了外造而且剛性的政黨，執政時，府、院、黨及黨團四個憲政機構形成四頂角六互動連線的複雜關係，所以他一向主張，取得政權後，總統應即出任黨主席，實質上弱化「黨」而成為三頂角三連線較易操控的局面。

但沈富雄強調，他沒想到，此次民進黨大選慘敗後，蔡英文辭去黨主席卻仍不願在黨權方面鬆手。管碧玲甚至放話說：如由賴清德副總統出任黨主席，豈不是讓總統提早「跛腳」法制化？「這是什麼怪邏輯的歪論？」

他反問，難道林右昌、潘孟安出任黨主席就不跛腳了嗎？這種讓小英繼續在黨內指點江山的企圖昭然若揭、不言可喻。

沈富雄認為，大選大敗後，黨內第一階的阿哥們幾乎都斷手斷腳，難堪重任，只剩下大阿哥一人傷勢相對輕微，不久即將定於一尊，成為2024的總統候選人。小英總統原屬意鄭文燦出面整合派系成為下任黨主席，新系大老洪奇昌亦敲邊鼓大力鼓吹之。

但他說，沒想到論文案一翻兩瞪眼，頓時豬羊變色，小英的口氣軟了，蘇貞昌的兇臉垮了，原有佈局必須重新來過。

沈富雄指出，此時此刻，民進黨內阿哥們都重病在床，中壯代又聲望不足，無力拉抬氣勢。賴清德已經別無選擇，應該毫無懸念，勇於承擔。

他也建議賴清德，同時應向黨員同志及國人明確表達：黨內改革刻不容緩而且除惡務盡；提名唯公，不偏袒任何派系；總統候選人提名依制度行事，不循私圖利自己；不僭越外交、國防及國安事務，總統跛腳的是黨權不是國政。

沈富雄認為，如此一來，淪為少數的攔路虎也不得不乖乖就範。呼籲賴神要來一點劉邦的架勢，如果再畏首畏尾，過度謹小慎微，就不配做國家領導人了。