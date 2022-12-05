雲林縣專案教師薛惠玲走過全台逾百學校授課，獲教育部社會教育貢獻獎。（薛惠玲提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣專案教師薛惠玲結合校園防撞條與繪本，推出「繪本防撞條」彩繪課程，12年來跑遍全台逾百所學校，激發上萬名學生學習興趣，並指導偏鄉學生戲劇演出，啟發孩子的生活熱忱，獲教育部頒發「社會教育貢獻獎」個人獎，5日她表示會繼續在教學崗位上，讓更多孩子快樂學習成長。

各校為保護學生安全，會在牆壁或柱子四周黏上黃色防撞條，薛惠玲認為防撞條顏色太單調，動腦筋把繪本與防撞條結合在一起，讓小朋友把防撞條當成繪本，畫上自己喜歡的故事，校園到處都是小朋友說故事的舞台，隨時訓練口語表達能力，是學校很好的輔助教材。

薛惠玲表示，「繪本防撞條」課程的彩繪費用大多由學校支付，但有些學校缺乏經費，她便自掏腰包，後來慢慢打響名氣，吸引企業贊助經費，逐漸由雲林縣推廣到其他縣市，連離島都邀她去美化校園，12年來她已跑遍全台130幾所學校，激發上萬名學生繪畫與說故事的興趣。

薛惠玲也長期推廣環境及防災教育，將課程融入環境教育、水保教育及節能教育，指導學生戲劇演出，並鼓勵家長共同參與，陪伴孩子多元成長，曾幫助全校只有20餘人的雲林縣水林鄉中興國小，拿下農委會水保局戲劇比賽冠軍，讓孩子站在舞台上發光發熱、夢想成真。

薛惠玲本月3日到台北市國家圖書館領獎，她表示走遍130幾所學校，藉由校園彩繪繪本防撞條活動，家長、社區居民、樂齡長輩、大專校院學生都來共同參與，每一次總能激起愛的火花，讓她累積滿滿的動能，勇敢邁步向前，也讓學生們更有自信的站上表演舞台。