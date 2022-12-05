柯朋宇暌違2年重遊日本。（光與澈音樂提供）

柯朋宇應日本旅遊觀光情報網FUN! JAPAN邀請，日前與主持人Sissi蔡昀羲、漫畫家柯宥希、以及國際先生張哲偉前往日本福山市鞆の浦和北木島，享受2天1夜觀光行程。疫後暌違2年重遊日本，柯朋宇和機上乘客都在飛機起飛時不約而同看向窗外，那一刻充滿珍惜感動的心情。

柯朋宇即將於明年初發行第2張個人創作單曲，目前正在籌備MV拍攝階段，雖人在日本，他仍心心念念著新作品，不時透過遠端連線方式與MV導演討論，力求參與每一個細節，讓作品能夠展現出專屬於他的風格與故事。

此次旅遊行程除了賞遍360度零死角的美景，柯朋宇也重溫第一次來日本的初戀感，所到之處都有嚮導精心介紹每一處的文化，深度挖掘在地故事，更在「勇和水產」三代同堂（爸爸、爺爺、兒子）體驗養殖牡蠣。柯朋宇表示自己很喜歡日本的職人精神，一絲不苟且一生專注於一件事情，把每個分內工作都做到極致，他這次也在日本寫了新歌，看到許多從未見過的風景，激盪出嶄新的筆觸和旋律。