台電與台博館聯手舉辦的「島．電生活－臺灣電力的時代樣貌」特展5日由台博館館長洪世佑、文化部次長李連權及台電代理董事長曾文生貴賓一同為特展揭幕，該特展以「電力與文明」為主題，透過「台灣來電」、「電的供給與需求」、「生活與電」、「電的成本」等單元，介紹台灣進入電力時代後的文明發展，並從早期畫家陳澄波及小澤秋成對「電」的風景描繪，以及常民視角述說島嶼上的電力故事，呈現台灣電力發展與土地共譜的時代樣貌。
特展中除了展出來自台電、台博館、台史館、科工館等逾60件展品及超過160件珍貴影像，亦由范賀碩與Blaine Whiteley兩位藝術家合作，運用台電提供具代表性的14顆電表，結合數位聲光特效打造藝術裝置「島電風景」，透過「島電風景」與前輩畫家的畫作對話，引導民眾反思台灣來電後的百年期間，人與人、人與土地之間的關係，並期經由台灣電力的時代樣貌讓我們理解過去，反省當下，也展望未來。 民眾參觀「島．電生活－臺灣電力的時代樣貌」特展。
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