華祺(5015)公布11月營收1.72億元，年增23.27%、月減29.36%，創下21個月新低點；前11月營收25.51億元，年增15.13%。公司第三季毛利、獲利雙創新高，然今年毛利率處於高檔，明年能否延續？華祺坦言，受到歐美景氣不佳，明年再登高機率不高，今年第四季毛利率即會往下走。

周二股價直摔66.3元跌停，失守70元關卡，創下一個月來低價。

華祺日前首次舉辦法說會，由財務部經理萬又相主持，公司2020年末、2021年初投資社子島土地，目前仍為閒置資產，待台北市政府開發，今年九月底投資性不動產淨額1.79億元，每股淨值25.86元，為華祺成立以來最高紀錄。

華祺今年第3季獲利5.5億元，單季每股稅後盈餘4.04元，年比大增158.9%，創單季歷史新高。

華祺前3季營收淨額21.40億元，年增22%，營業毛利7.4億元，主因為去年低價庫存、低價原料，加上接單狀況良好，價格添利，毛利寫下歷史最高，毛利率35%，年增11個百分點，營業淨利5.21億元，營益率24%，年增9個百分點。業外因兌換收益1.25億元，挹注EPS影響為2元，本期淨利5.41億元，每股盈餘8.93元，相較去年同期的2.79元大增220%。

今年毛利率處於高檔，明年能否延續？華祺表示，公司毛利率今年價量齊揚，為成立來歷年最高，不過接下來要看景氣，今年接單狀況10月還好，但11、12月狀況受大環境影響而不佳，呈現接單量少，價格會受到原物料高低而採取調整。

華祺說明，目前客戶詢單量少，客戶還在庫存去化，需求量也尚未復甦，雖然今年業績仍樂觀，但今年第四季毛利率即會往下走，明年毛利率再創新高的機率不高。至於下降幅度多少？尚待評估，需關注匯率、歐美景氣狀況，現階段歐洲景氣確實不太樂觀。