受疫情影響，停辦一年的「魔豆傳奇、綠金尋寶趣」活動今年恢復舉辦。行政院農業委員會農糧署邀請民眾於12月10日在高雄市旗山區金瓜農場24耕區參加毛豆文化祭活動。

農糧署表示，台灣種植及外銷毛豆已逾50多年歷史，種植面積約9000公頃，總產量約7萬公噸，產值超過9億元新台幣。由於國產毛豆採生產專區進行規模化、規格化生產，且導入產銷履歷安全溯源，加上冷凍毛豆加工技術先進，從採收後送至加工廠完成加工僅需4至6小時，充分維持豆莢鮮度、甜度及色澤等，讓台灣毛豆深受國內外消費者喜愛，成為我國最重要的外銷蔬菜第1名。

台灣毛豆每年外銷量約3萬7000公噸，其中，特別在日本市場每年出口3萬餘公噸，占整體外銷市場85％，每年為我國賺進近25億元外匯，是名符其實的「綠金」產業。

今年毛豆祭活動恢復舉辦，地點在高雄市旗山區金瓜農場24耕區，位於國道10號旗山端往台3線里港方向約1.2公里處。活動除有最受民眾歡迎的毛豆田採拾體驗外，首度特別增加「親子採豆趣」及食農教育闖關遊戲，活動內容有趣、獎品豐富，歡迎民眾踴躍參加。