韋禮安表示掃地機器人是歲末年終犒賞自己與家人的好選擇。( ECOVACS提供)

韋禮安推出新專輯《明天再見》成績亮眼，兩場攻蛋演唱會皆人氣爆滿，代言更是一個接一個來，且到明年過年的活動滿檔，光是尾牙就已接下近20場！而他也在9月公佈新婚喜訊，可說是 2022 年收穫最豐富的大贏家。

被問到經營婚姻的秘訣時，他嬌羞說：「畢竟我現在只是婚姻新手，可能要再過一兩年才會有更多實用的心法可以分享，到時候再跟你們說！」不過他也接著分享自己的「婚姻三寶」，除了洗碗機、洗脫烘一體的洗衣機之外，身為「掃地機器人控」的他，必不可少的還有自己的愛用的掃地機器人，表示用了將近一年，最滿意的是它的功能設定以及語音功能，像是拖地水量足夠、運轉聲音安靜不擾人、打掃區域可隨心指定變換，清理貓砂也可以叫它去幫忙善後，好用到前陣子直接加購了一台。

韋禮安也計畫要送家電給家人，「疫情期間特別意識到時間的寶貴與重要，父母最近也表示想要購入可以省時、省力的智慧家電，卻不知該從何挑選，我大推我愛用的掃地機器人，相信他們一定會喜歡。」

至於陪伴家人之餘，省下的時間是否還有其他安排，韋禮安也興奮表示：「當然！之前在演唱會上演唱的歪歌〈Bala girl〉，是之前在隔離期間利用直播和粉絲一起創作的，完全激發了一種全新的可能！我覺得發現這樣的創作方式還蠻有趣的，平常在社群也喜歡跟粉絲有一些有梗或是較趣味、無厘頭的互動，所以很多粉絲也都敲碗希望聽到更多這樣的作品，我節省了做家事的時間，更可以專心把更多有趣的作品呈現給大家！」韋禮安也強調，勇敢踏出舒適圈、多方嘗試是很重要的事，鼓勵粉絲們在新的一年，把握時間勇敢去做自己想要做的事情。