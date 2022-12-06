凱美（2375）公布11月營收，受到11月工作天數回復正常激勵，單月營收呈現反彈，達4.24億元，月增3％，但持續年減，風扇、電阻、電容等三大產品線持續年減，凱美預期，庫存水位最高點落在第三季，明年第二季後可望趨於健康狀態。

凱美6日盤後公布11月業績，擺脫十一長假干擾，凱美統計，11月營收略反彈至4.24億元，月增3％、年減26.9％，三大產品線均呈現年減，其中電容產品較去年同期減少10.3％；風扇產品較去年同期減少2.8％，電阻產品較去年同期減少39.1％。

累計凱美今年前十一月營收達54.27億元，年減23.6％。

凱美預期，第四季客戶的管控鬆綁，加上明年第一季農曆年後的缺工將加速庫存去化，庫存水位高點落在第三季，未來三季可望逐季下滑，明年第二季庫存水位可望進入健康狀態。

凱美統計，目前電容、電阻的稼動率降至70％與40％，風扇維持95％以上。

今年科技產業壟罩在庫存調節壓力之下，消費性電子產品需求疲弱，影響科技廠獲利，不過凱美今年前三季營收達45.9億元，稅後純益6.06億元，每股稅後純益4.74元，法人預期，凱美今年度獲利仍可望逾半個股本。