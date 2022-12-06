健喬（4114）受惠呼吸道用藥愛克痰以及泌尿道領域的優列扶Urief及沛卜淨Desmopressin營收表現亮眼，帶動11月營收4.01億，年成長32％，再創歷史新高。

該公司累計前11月營收39.32億，年增35％。隨著旺季效應來臨，預期年底銷售高成長可期。

健喬表示，明星重磅藥愛克痰11月營收高佔整體業績近16％，發泡錠劑型及小鳥包顆粒劑型年成長更近80％，前十一個月愛克痰國內營收年成長近60％。

另外，治療前列腺肥大適應症的Urief，11月營收佔整體營收的9％，年增22％。同為泌尿領域治療尿崩症的的沛卜淨Desmopressin，市占也大幅提升，年成長29％。治療膀胱過動（OAB）的Oxbu，年成長21％，預期明年Uritos進入市場與Oxbu合體，將以搶攻OAB市佔第一為目標。

此外，健喬代理諾華、Celltrion及Tolmar的產品，11月營收年成長31％，也是重要的業績來源。

展望2023年，健喬表示，隨著購併瑩碩的藥證樂癇（治療癲癇三個劑型），治療氣喘的欣必復Synbufu MDI（益得於今年於TFDA查登的新品）都將進入市場，未來營運樂觀。