兵役延長受到各界關注，對於兵役延長何時宣布？國防部長邱國正今表示期望在年底前公布「已經到緊鑼密鼓的階段」。對於有媒體報導邱國正曾表示在徵兵案通過後邱將請辭，邱國正則回應「我沒有講過這個話，什麼政策推動不推動，結果我要如何，沒有。」

立法院外交國防委員會今邀請國防部進行「新式教召、後輩戰士暨全民防衛動員署執行成效」專案報告，多位立委也關注兵役延長議題，民眾黨立委邱臣遠率先詢問，邱國正則說，兵役延長茲事體大，考慮到年輕人入營到退伍的工作、就業、教育還有跨部會，很縝密與各部會作協調到目前概略已經有初步規劃，「現在已經到緊鑼密鼓的階段」。

邱臣遠再問，內政部長徐國勇日前初步請辭，但徵兵案與內政部息息相關，內閣人選的變動會不會影響政策推動？邱國正說，通常不會，每個政策有延續性，就算人員更迭，也不會突然更迭。

國民黨立委溫玉霞就媒體報導，在選前邱國正曾私下表示，在徵兵案通過後將會請辭為政策負責，邱國正否認，「我沒有講過這個話，什麼政策推動不推動，結果我要如何，沒有。」政務官來是很偶然，去是必然，個人絕對沒發表言論要做不做，在職一天就把份內工作做好。溫玉霞說：「你的肩膀很硬我知道。」邱國正聽聞後呵笑幾聲。

溫玉霞另建議請行政院長蘇貞昌到立法院作專案報告，經過立法院研議後再公告實施。邱國正說，他沒有合適與否，國防部根據法律規章走，他個人沒什麼意見加以參酌，只希望工作推動能如期如質，能周延地推動完。