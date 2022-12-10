桃園市長當選人張善政今天出席行程，提到小內閣以及傳出有現任政務官爭取留任，張善政表示，幾乎沒有收到這些請求。不過用人不分藍綠，若現任局處長才能不錯，是有可能留任，還是要看人的才能為主。

張善政出席「義捐秀髮 美麗重生」公益活動，對於傳出現任政務官或機要想留任？張善政說，他幾乎沒有收到這些請求。他也說，人事作業是對外徵求人才，有很多朋友提供參考名單。但沒有壓力或誰要留、誰不留。他說，大家都很清楚，政權交接的時候，人事的任用是主官的權力，目前大家對這些權力非常尊重。

張善政又說，用人不分藍綠，所以若有現任局處長才能真的不錯，是有可能留任。但不會說，一定留任或不留任，只是說有這個可能性，看人的才能為主。他也提到，應該上任前幾天就會一次公布，現在還沒有敲日期。

此外桃園市長鄭文燦8年前上任曾喊話要查桃園三大弊案，張善政說，現在重點是先確立公共工程的安全，讓市民可以在安全的環境活動。所以會做公共工程的安全體檢，至於有沒有弊案，在體檢過程不會先入為主，就是照程序走。此外也會找市府外的學者專家，組成委員會，跟相關局處搭配。

對於鄭文燦論文也被認定抄襲，張善政說，他已經對外公開道歉，接下來希望鄭文燦把時間花在跟他們交接上面，12月25日以後，也祝福鄭文燦有很好的未來。