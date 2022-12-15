台北市長當選人蔣萬安本週公布兩波小內閣人事名單，副市長由李四川出任，其餘人選多從公務體系出身，今(15日)傳出台北市新任文化局長將由資深作家、媒體人蔡詩萍出任。根據《TVBS新聞網》報導，蔡詩萍對此回應「最好請市府新團隊回答」，但並未針對此傳聞予以否認。

準台北市長蔣萬安已公布兩波小內閣人事，他昨(14日)公布的第二波名單包含7位成員，其中新任資訊局長趙式隆及法務局長連堂凱都年僅37歲；社會局長由東吳大學社會資源處社會資源長、現代婦女基金會前執行長姚淑文出任，勞動局長則將留任柯市府9月甫上任的現任局長高寶華。

關於外傳台北市新任文化局長將會由資深作家、媒體人蔡詩萍出任。蔣萬安辦公室發言人鄭世維表示，相關人事徵詢作業都還在進行中，確定後會盡快向大家介紹。根據《TVBS新聞網》報導，蔡詩萍對此回應「最好請市府新團隊回答」，但並未否認傳聞。

蔡詩萍現年64歲，是知名作家與媒體工作者，妻子是曾任新聞主播的林書煒，舅舅則是民進黨前主席許信良。蔡2017年以POP Radio《POP 大國民》節目獲第52屆廣播金鐘獎教育文化節目主持人獎，曾任《聯合晚報》總主筆、也撰寫過《男回歸線》、《30男人手記》等作品。