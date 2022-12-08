國防部長邱國正昨（7）日強調，期望兵役延長能在12月底前公告，目前還在研議階段，對外界問題進行蒐集和說明。民進黨新潮流系立委許智傑認為，4個月訓練夠或是不夠？若是精實訓練，不見得不夠。

邱國正表示，他曾說過兵役延長茲事體大，須考慮年輕人從入營到退伍、工作、就業、教育等，還有跨部會，這要很縝密與各部會作協調，但期望在年底前宣布，現在已到最後緊鑼密鼓的階段。

不過，總統府發言人張惇涵表示，關於義務役役期，國防部仍就各方意見進行評估中，跨部會也仍在進行縝密研議，目前沒有確定時程的規畫與定案。

民進黨新潮流系立委許智傑認為，4個月訓練夠或是不夠？若是精實訓練，不見得不夠，希望國防部要綜合深入檢討。

根據《中評社》報導，許智傑希望國防部做總檢討，讓民眾知道當兵要負責什麼任務，才來研究4個月可否完成訓練，或是延長役期為1年好在哪裡，先規劃好再做最好決定。

許智傑強調，「4個月訓練夠或是不夠？若是精實訓練，不見得不夠」，希望國防部要綜合深入檢討。