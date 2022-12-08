役期延長政策是否因民進黨九合一選舉慘敗而生變，引發各界關注，國防部長邱國正昨強調，期望兵役延長能在12月底前公告，但總統府打臉說此案還在評估，沒有確定時程，民眾黨立委邱臣遠8日批評，若兵役延長是既定政策，應該盡快公布，而非永遠政治考量，難讓人民相信執政黨有保家衛國的決心。

邱臣遠指出，民進黨極力推動全民國防和國民自主，當前兩岸關係緊張，蔡英文身為國家最高領導人，態度應人民清楚，倘若兵役延長是既定政策，應該盡快公布，不應該繼續政治考量，先前擔心九合一地方選舉，現在又擔心立委補選。

邱臣遠批評，民進黨施政永遠以政治考量優先，如今坊間、網路都在流行一句話，叫「票投民進黨，青年上戰場」，現在的氛圍讓人民非常緊張。尤其現在目前非常多國外議會訪團，他認為在兩岸對抗上，首先應健全國防自主和全民防衛意識，接著要爭取國際友人支持。

邱臣遠說，人民現在看到總統府、國防部言行不一，如何讓人民相信執政黨有保家衛國的決心，和相關國防政策是一致的，還是永遠只為選票做相關考量，選完後再用碾壓式強力推動，「民進黨會大敗的原因，就是因為傲慢、言行不一！」