國防部長邱國正表示，義務役役期延長方案仍將維持計畫在今年底前正式公布。總統府則表示，國防部仍就各方意見進行評估中，跨部會也仍在進行縝密研議，目前沒有確定時程的規畫與定案。前民進黨立委林濁水表示，總統蔡英文可能想到2024年5月20日，然後就不想了。

林濁水今(8日)在臉書貼文表示，邱國正說役期延長確定月底宣布，但總統想到忘記想想再想了，叫人喚卡。想到什麼時候要決定？想到2024年5月20日然後就不想了。

網友回應表示，「人民的勝利」、「每次都用腦殘的民意調查，女生不用當兵當然說贊成，當過兵的當然也贊成，有種就去找20歲到30歲沒有當兵的役男做民調。如果哪一個總統候選人提出恢復四個月當兵，我一定支持」。

也有網友認為，「現在45歲以上的爸爸 都知道軍隊是怎麼回事，他們決不會想要自己的孩子去當兵，而且這族群 很沉默，調查不出來，只用選票表達」。