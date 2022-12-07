中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增16,741例COVID-19確定病例，分別為16,694例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。今日新增的病例數較上周三少974例，減少約5.5%。除˙了6都都破千以外，彰化縣今增937例本土逼近1000例。

今增16,694例本土，為7,575例男性、9,096例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,758例)，臺中市(2,213例)，高雄市(2,032例)，桃園市(1,941例)，臺北市(1,507例)，臺南市(1,220例)，彰化縣(937例)，新竹縣(616例)，新竹市(559例)，屏東縣(526例)，苗栗縣(447例)，雲林縣(340例)，嘉義縣(271例)，南投縣(268例)，宜蘭縣(254例)，花蓮縣(216例)，基隆市(203例)，嘉義市(173例)，臺東縣(95例)，金門縣(70例)，澎湖縣(43例)，連江縣(5例)。

今增26例死亡，為21例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月23日至12月4日，死亡日期介於8月31日至12月4日。

今增47例境外，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、希臘及韓國(各1例)移入，另44例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月7日至12月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,412,200例確診，分別為38,034例境外移入、8,374,112例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,548例死亡，其中14,531例本土；另17例為境外移入。

指揮中心也說，昨日莫德納次世代疫苗總共接種18,276人次，其中BA.1接種38劑；BA.4/5接種18,238劑。