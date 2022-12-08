涉及學甲88槍槍擊案的男子孔祥志。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南學甲發生88槍重大槍擊案的涉案槍手孔祥志11月10日犯案，但專案小組發現孔祥志11月6日在桃園中壢酒駕被逮，且當天交保後隨即搭乘高鐵至台南，專案小組不排除孔男作案與在桃園飲酒有關，已向桃園檢、警調閱相關資料，協助緝凶。

孔祥志涉嫌11月10日凌晨2時58分許，在學甲區頂山寮某科技公司射擊58發子彈，接著凌晨3時6分在學甲區中正路市議員候選人謝舒凡競選總部鐵門掃射30槍，因槍擊案件發生在選前，且與民進黨要角有關，案件備受矚目，甚至導致時任學甲分局長蔡宗昌調職。不過孔男犯案後還在逃，專案小組仍積極查緝孔男下落。

專案小組在孔男犯案後追查其案前行蹤，發現他6日10時許在中壢開著賓士酒駕追撞前車被逮，當時車上還有1人，酒測值超過0.15毫克，警方將孔男依涉犯公共危險罪，詢後送往桃園地檢署偵辦。因案件單純，檢察官認無羈押必要，當天交保後孔祥志就搭乘高鐵到台南。因孔男酒駕被逮時曾坦承與朋友喝酒，專案小組不排除孔男飲酒友人與槍擊案有關，桃園檢、警已提供專案小組相關資料。

據了解，孔祥志是台南人，與桃園地緣關係還需要釐清。6日孔祥志在桃園飲酒後原本要直接南下，發生酒駕插曲也出乎孔祥志意料，但孔依舊照行程前往台南。因當初賓士並未扣留，事後賓士被孔請人以拖車載回台南，車上友人與槍擊案關聯，以及孔男在桃園飲酒是否與案情有關還需釐清。