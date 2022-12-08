歐股周四早盤走弱，公用事業股和電信股領跌；目前市場對於即將到來的衰退感到擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數早段小跌0.95點或0.22%，為435.26點，該基準指數目前也走上連五跌的路途。在主要央行於下周做出利率決議前夕，投資人已開始擔憂經濟的放緩。

在個別的板塊中，電信股和公用事業股在早盤分別下跌0.6%和0.5%。

另外，房地產股升0.7%，能源股也上漲0.3%；在油價此前跌到低位之後，由於中國放鬆防疫封控，市場感到樂觀，油價也出現反彈。

瑞安航空升1.6%，該歐洲最大航空公司在周三表示，集團執行長Michael O'Leary已經同意，將職務的合約延長到2028年。

雷諾汽車跌1.3%；據彭博透露，雷諾和日產的重建聯盟談判，勢必會延長到明年。

英美菸草宣布，由於更多人抽電子菸和口服尼古丁產品，該集團全年營收將成長2%至4%之間，然而該公司股價仍下跌2%。