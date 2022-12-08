總統蔡英文今日出席第34屆台北國際建築建材暨產品展開幕典禮，她指出，內政部已經提出「淨零建築路徑藍圖」來提升節能減碳的新技術，並且提高及改善建築物的能源效率。期許大家在未來的工作項目及研發產品中都能融入「淨零」的概念，打造更具競爭力及韌性的建材產業，一起為產業發展與環境永續更盡一份心力。

蔡英文表示，今年10月政府重新開放國門。這陣子，無論是大型的商展或是國際商務往來都越來越多、也越來越密切。在此她要感謝主辦單位：全國建築師公會，以及大展國際股份有限公司，大家都很用心，透過會展把優質的建材推向國際市場；也進一步加速台灣產品的全球布局。政府也加緊國際接軌的腳步。目前台灣正積極邁向「2050淨零轉型」，這是一項跨界、跨領域的大工程，需要各界一起努力，一起來加速、落實能源轉型。

她強調，在這個過程中，建築材料扮演非常關鍵的角色，建築產業在經濟市場上舉足輕重，內政部已經提出「淨零建築路徑藍圖」來提升節能減碳的新技術，並且提高及改善建築物的能源效率。這是一項很有挑戰的目標，她也要請大家在未來的工作項目及研發產品中，都能融入淨零的概念，打造更具有競爭力及韌性的建材產業。