雲林縣政府在虎尾布袋戲館促銷身心障礙團體年節禮盒，幫忙身心障礙者過個好年。（張朝欣攝）

雲林縣政府10日在虎尾鎮布袋戲館前廣場，舉辦「雲林縣有愛Happy購─身心障礙團體年節禮盒展售會」，現場有雲林縣身心障礙團體及庇護工場提供各種年節禮盒供民眾選購，呼籲社會大眾在過年送禮之際，能夠給予身心障礙團體最直接的支持，讓身心障礙朋友可以靠自己的努力自力更生、過個好年。

疫情雖已趨緩，但之前因防疫影響，身心障礙團體與庇護工場無法促銷擺攤、提供試吃，以致於所生產的禮盒銷量受到很大衝擊，目前訂單量非常不足，明年過年又特別早，身心障礙者們都很擔憂無法好好過年，縣政府因此舉辦展售會，希望社會各界可以看到他們的努力並以行動支持。

雲林副縣長謝淑亞表示，身心障礙者因身體或心理的受限，有些動作或反應不如一般人快速，因此每推出一種產品，都要經過長時間的訓練與學習，許多看似簡單的動作，他們都必須一而再、再而三的反覆訓練，為的就是證明靠著自己的努力也能工作賺錢。

謝淑亞說，活動現場共有10餘個弱勢團體推出相關的春節應景產品，包括雪花餅禮盒、手工餅乾、咖啡禮盒、茶包禮盒、牛軋糖禮盒等，還有消費滿100元即可抽大獎活動，希望大家踴躍選購身心障礙朋友們製作的產品與禮盒，將愛心化為實際行動，每一筆訂單，都代表他們的努力是獲得肯定的。

縣社會處指出，「優先採購」是《身心障礙者權益保障法》中明訂的項目，目的就是希望社會各界能夠給予更多的支持與鼓勵。縣府多年來持續使用公務預算及公益彩券盈餘分配款補助協助身心障礙團體，並協助身心障礙朋友們走入人群，達到社會融合目的。