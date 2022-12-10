台北市前副市長黃珊珊競選台北市長失利，10日舉行感恩見面會，黃珊珊也宣布成立「珊友會」，遭解讀為下一次選舉鋪路，黃強調，就是一個聯絡的管道，不要把它想成一定要做什麼。

黃珊珊選後仍維持曝光度，舉行感恩見面會與選民互動，現場湧入上百人，台北市長柯文哲也現身支持。

黃珊珊說，支持者平常就會在網路上留言，其實每次看到這麼多支持者，尤其是那天選前之夜下大雨，燈光暗了、麥克風關了、音樂停了，他們還不肯走，一直都覺得，大家給她的信任、支持，令她非常感動，特別辦這場活動，讓大家可以看看她，同時她也可以知道支持者的想法，「人跟人互動本來就很珍貴，我會很珍惜」。

對於下一步規畫，黃珊珊說，她先出國，出國回來後再看，而支持者希望黃接下來選港湖立委，黃認為支持者有自己的想法，她會有自己的規畫，還是會持續守護這個城市，不會離開。

現場也有支持者熱情高喊黃珊珊選總統，黃珊珊重申，大家都有自己的想法，謝謝大家的支持，她會更努力。

至於有跟柯文哲討論過選總統時幫什麼忙嗎？黃珊珊表示，「我說過了，他需要幫什麼忙我就會幫什麼」，她先出國一陣子，先去看小孩。

而黃珊珊今天成立珊友會，被解讀為自己後續在台北保溫？黃珊珊說，有這麼多民眾一直都非常希望能夠看到她，這麼多支持者、志工朋友，本來就應該好好謝謝他們，選後本來就會跟選民保持良好互動，這也是每位政治人物後續作業上這樣做，這些朋友都給她很多關心，他們也有很多話要跟她說。

至於珊友會是未來選舉的墊腳石？黃強調，她24年來擔任民意代表，本來就是跟每位選民互動都會留下紀錄，就是一個聯絡的管道，沒有要特別做什麼，重點是有個聯絡的管道、知道對方是誰，對方可以怎麼跟她連絡上，不要把它想成一定要做什麼。

媒體詢問，選後有跟親民黨主席宋楚瑜聊聊嗎？黃珊珊表示，這幾天都還在整理東西，選後很多人都跟她聊過天，宋楚瑜也永遠都是她的長輩，大家都有保持聯絡，大家不要一直問這些過去的事，今天是她的珊友會，想趕快跟他們互動，下一次回來會告訴大家。

外界認為，宋楚瑜若能更早表態支持，黃珊珊的票會開得更好，她說，「選舉時我們不會去做任何這樣的事，選舉就是不用再去後悔什麼事，做好未來要做的事比較重要」，並表示「從來不會哀怨啊，你有看過我哀怨嗎？」

不過黃珊珊將全台北跑透透，但松山信義、中正萬華沒有子弟兵，是否會跟哪位議員合作？黃強調，不用跟哪位議員，有很多地方組織。