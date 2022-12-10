洪榮宏首度登上小巨蛋開唱，孟慶而到唱助陣對唱，大秀性感身材。（羅永銘攝）

金曲台語歌王洪榮宏10日於台北小巨蛋舉辦「2022阿宏的心聲」演唱會。出道45年的他首度站上小巨蛋，一口氣邀來3位女來賓對唱，分別是太太張瀞云、孟慶而及談詩玲同台演出。他首先與張瀞云對唱〈雲中花〉、〈風風雨雨這多年〉，並感性說，前陣子跟太太激烈爭吵而分開8個月，不過現在早已和好，「大家不用擔心，我們感情越來越好」。

洪榮宏、張瀞云在台上甜蜜放閃，她也分享，夫妻感情越來越好要有共同的興趣，2人現在共同興趣就是「玩小雞雞」，他一聽到嚇一跳，她接著解釋近年在家中忙著養雞，根本沒有時間吵架，他直言，「養雞滿好玩，雞還會生雞蛋」，不過很敬業的他卻突然話鋒一轉說，「下一頁，這段不講」，似乎與後台同事協調橋段，互動逗趣。

他隨後換上亮片西裝與孟慶而一起牽手唱跳〈憂愁的牡丹〉、〈熱情的曼波〉，只見孟慶而秀出32D爆乳、辣腿，十分吸睛，他透露2人是在教會相識，直誇她是優秀創作歌手又擁好身材，「今天讓觀眾有福利，身材是真的很好」，她謙虛說：「這次歌單都是江蕙的歌，我剉咧等。」

孟慶而更自我介紹是孟子第73代孫女，他熱情向她邀歌創作一首有關孟子的台語歌，2人開心打勾勾、用大姆指蓋章。談詩玲一上台與洪榮宏在大船上飆唱〈一生只愛你一個〉，最後還靠在偶像洪榮宏的肩上，張瀞云竟突然衝上台幽默宣示主權：「談詩玲小姐，應該差不多了吧，可以把妳的船開回家。」

他一開場飆唱〈一支小雨傘〉、〈相思雨〉等經典夯曲，感性說：「跟大家很久沒見面了，經過3年的時間，疫情打亂大家生活，也不知道未來的生活會變成什麼樣子，今天這麼多朋友來看，我內心很感動。」向台下觀眾深深一鞠躬，感謝粉絲的支持。