金曲台語歌王洪榮宏將在12月10日首度登上台北小巨蛋開唱，宣布首位嘉賓為談詩玲，期待同台對唱互動。她憶起18歲在餐廳駐唱時，當時僅是沒沒無聞的小歌手，但洪榮宏當時已是當紅歌星。

她自爆曾暗戀他，不過他當時女友是江蕙，感情甜蜜，她笑說：「好忌妒又好羨慕，想著有朝一日，我可以牽著洪大哥的手站在舞台上，是多麼幸福的事。」

洪榮宏過去時常身穿一身全白服飾，談詩玲直言，每次看到他連皮鞋都是全白色的，像是白馬王子，至今仍印象深刻。2人11月30日攜手現身小巨蛋外，響應捐血公益活動，他最近正忙籌備演唱會，身體比較緊張、勞累，有趁空檔多休息，但發現開始有一點胃食道逆流，持續忌口、運動來維持體態。

談到這次合作契機，他大讚她異於常人，因為她除了有唱歌、創作等音樂才華外，日常也認真求上進，花時間去學樂器、料理及運動，她則表示，這次當嘉賓很緊張，感謝洪榮宏熱情邀約合作。