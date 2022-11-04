潘君侖（左起）、張文綺、洪榮宏、苗可麗在外景節目《花甲少年趣旅行》秀歌喉。（東森提供）

張文綺（前左起順時針）、潘君侖、苗可麗、洪榮宏在日式建築裡享受下午茶。（東森提供）

東森實境節目《花甲少年趣旅行》明（5日）播出「洪榮宏、苗可麗、張文綺、潘君侖」這組花甲少年同遊台南的第2集，除了挖掘更多大家不知道的美食地圖，洪榮宏甚至難得展現逗趣幽默的一面，同時也罕見地在節目上大動肝火，怒嗆張文綺：「你不尊重人！」氣到不錄了直接走人。

洪榮宏帶著苗可麗、張文綺、潘君侖到他以前就讀的國小與老同學敘舊，聊起小時候的趣事，洪榮宏開始淘淘不絕的分享，表示自己以前很喜歡偷跑出去玩，有一次被比他年紀大的人踢到下面那兩粒，他阿嬤氣到跑去跟人家理論：「萬一我孫子以後生不出來，你就要賠！」洪榮宏講完立刻害羞地說：「還好後來證明，真的會生啦！」

而回到以前的母校，洪榮宏找來「蟋蟀達人」讓旅伴們體驗他小時候最喜歡的「鬥蟋蟀」，這年代久遠的民俗特色遊戲，連沒玩過的苗可麗、害怕昆蟲的張文綺，也都陪洪榮宏一起「逗」弄蟋蟀，沉浸在他的童年樂趣中，氣氛相當歡樂。洪榮宏坦言看蟋蟀在鬥會異常興奮，笑說：「可能我天生有鬥志的本性。」苗可麗、張文綺聽了都一臉不可置信，驚呼：「但你一直都是很溫柔、斯文的樣子。」洪榮宏大笑回：「不要被我的外表騙了！」大展難得一見的幽默感，也表示自己是熟了之後就很會開玩笑的人。

第3天由苗可麗當導遊，一早就帶著大夥到「水仙宮市場」體驗當地人逛早市的樂趣，4人分成2組人馬逛起來，未料，過沒多久洪榮宏跟張文綺這一組就引發一觸即發的衝突。洪榮宏連日來忍受不合口味的飲食，以及每日都大清早開始的外景，以至於張文綺對長輩苗可麗以下犯上地開玩笑，成了壓倒他的最後一根稻草，他當場怒斥：「我們是長輩，我覺得妳很不尊重人啦！我要休息，我不拍了！」隨即到一旁的超商緩解情緒，留下在場所有錯愕不已的工作人員和張文綺。

洪榮宏解釋，他認為張文綺應該是節目效果做久了，常忘記顧慮到旁人的感受，「反而造成我的壓力，加上那天早上我自己心情不太好，才有這樣的情況發生。」所幸最後洪榮宏調適好心情，直接對張文綺坦承這幾天憋在心裡的感受，也化解彼此疙瘩。