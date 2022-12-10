台大校長管中閔即將在明年1月8日卸任，由工學院院長陳文章接任，管9日在台大舉行「人生可以有不同的選擇」的卸任演講，對於自己的求學過程，走上歪路與回頭契機侃侃而談，而原先不想談的卡管案，最終還是忍不住提了一下，感嘆自己差點被「四權」打死。

管中閔回憶自己求學過程，中學時儘管考上建中，但胸無大志，不愛讀書，在教室睡覺，沉迷於撞球、玩樂團，下課還會跑到外地追妹，導致聯考沒考好，然後又沉溺於麻將，他坦言自己當時若用現代話形容，就是很廢的人，父親對此大失所望，認為兒子沒救了，兩人關係降至冰點，直到自己去當兵，才逐漸化解心結。

管中閔表示自己赴美求學時也不太順利，聽不懂老師教學，課程內容也讀不動，一度想要放棄，但最後仍是咬牙撐了下來，成功獲得學位。他也藉此表達，沒有人可知道自己當下選擇是對是錯，也不能保證能成功，自己當時若留美任教，比回台任教台大可能更容易成功，但若沒返台，也不會當選中研院院士，勉勵學生相信改變、選擇永不嫌晚，專注、堅持，同時堅信努力會有成果。

講到後面，原本不願談卡管案的管中閔，還是忍不住提起，表示自己在當時，被「行政」、「立法」、「司法」與「監察」輪流圍毆將近1年，若第五權也加入自己可能已經被打死。他透露，其實最早徵詢人選時，自己原先是拒絕，因為並非出生台大，也沒在校內服務過，但後來有許多老師勸進，才會投入遴選，也很意外自己會選上。