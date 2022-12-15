台北地檢署15日指揮調查員搜索高虹安立委辦公室及相關人的住居處，目前高虹安和她男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇及，被稱為台大十三妹「公衛文」、高虹安粉專小編王郁文也被約談，傍晚將移往台北地檢署複訊，多少人遭約談將揭曉。
台北地檢署對於搜索約談行動不願證實及評論，高虹安及其男友、王郁文等人是否都被列為貪汙案的被告，檢方也不回應及評論。
王郁文是台大公衛系畢業，被媒體封為「台大十三妹」，她在高虹安的國會辦公室擔任助理。
台北地檢署15日指揮調查員搜索高虹安立委辦公室及相關人的住居處，目前高虹安和她男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇及，被稱為台大十三妹「公衛文」、高虹安粉專小編王郁文也被約談，傍晚將移往台北地檢署複訊，多少人遭約談將揭曉。
台北地檢署對於搜索約談行動不願證實及評論，高虹安及其男友、王郁文等人是否都被列為貪汙案的被告，檢方也不回應及評論。
王郁文是台大公衛系畢業，被媒體封為「台大十三妹」，她在高虹安的國會辦公室擔任助理。
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