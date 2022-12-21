台灣民意基金會昨日公布最新民調。總統蔡英文的支持度跌到37.5%，有46.4%的受訪民眾不贊同她處理國家大事的方式，創下蔡英文過去44個月以來，支持度的新低。政黨支持度的部分，民進黨流失10.7個百分點來到30.5%，國民黨則是從19%上漲到31%。另外針對中國近年陸續禁止台灣產品進口，民眾是否會因此怪罪台灣政府，30.9%的民眾表示會，60.4%表示不會。

民進黨自從2022大選慘敗後，無論是民進黨的黨內或黨外，一直有聲音要在民進黨內獨攬黨政大權的黨主席蔡英文檢討敗選原因。然而對於更廣大的台灣民眾來說，總統蔡英文才是真正需要檢討上任以來，到底如何辜負選民的對象。蔡英文不是所有台灣人的黨主席，卻是所有台灣人的總統。

蔡英文任期內在台灣的政府組織、政策、制度上帶來的所有改變，例如NCC的濫權、指揮中心高度集權下的專斷獨行、中選會的自行其是、政務官與事務官明目張膽的行政不中立，還有更多內政、外交、民生、國防上遭逢的所有考驗，才是身為總統的蔡英文應該檢討並對民眾負起的責任。

多數民眾對於中國單方面對台灣進行經濟制裁，並非台灣政府所能控制表示理解，不代表台灣政府就可以因此不用對受到影響的農漁戶或商家負責。蔡英文自己也知道民進黨在操作抗中議題之下，可能會遇到來自中國怎樣的反擊，卻沒有在保台這塊做出相對應的事前準備；向美國靠攏、尋求庇護只能滿足台灣的國防需求，但兩岸經貿往來、民生經濟的缺口卻無法兼顧。

蔡政府上任以後一直在說要讓世界看見台灣、要給世界一個更好的台灣，但對於台灣人而言，蔡英文身為台灣總統，其實只需要給台灣人一個更好的台灣。

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