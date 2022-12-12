據京廣兩地衛健委介紹，北京此輪新冠疫情的主要毒株是Omicron的BF.7變異株，而廣州本輪疫情則主要是BA.5.2變異株，近期有民眾在網路指稱，「北京和廣州流行的變異株不同，北京的感染比廣州更重。」

針對這一說法，根據《人民日報》12日引述浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科主任醫師喻成波表示，從臨床表現看，兩種變異株感染後症狀有較明顯區別，但BA.5更為溫和。

喻成波解釋，BF.7是ba.5.2.1.7的縮寫，被認為是Omicron的BA.5變異株衍生的第三代亞型，中間隔了ba.2.75變異株。而BF.7因獲得了新的基因突變、具有更強的免疫逃逸能力，具體感染症狀包括高燒、持續性咳嗽、身體疼痛不適、頭痛、喉嚨痛、嗅覺味覺改變和食慾不振等；而感染BA.5後，臨床表現更為溫和，症狀明顯減輕，通常出現持續咳嗽、鼻塞和咽痛等幾種常見症狀，另一症狀是極端疲勞，而味覺喪失和嗅覺喪失已比較少見。

當前Omicron變異株BA.5.2在大陸31個省流行，24個省流行BF.7。北京是呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，「只要這個病毒還是Omicron分支，它病毒的毒性、致病力和傳染性是不會有本質改變的。」