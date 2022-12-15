鍾南山：不主張大家一起陽，容易導致新變異株出現。（中國新聞網）

中國新聞網報導，中國工程院院士鍾南山15日下午在大陸全國高校抗疫大講堂講座提到，現在有種說法「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」，這種觀念不可取。因為很短時間內大面積感染，會影響正常社會秩序，而且容易導致新的變異株出現。鍾南山強烈呼籲加速疫苗（特別是異種疫苗）的加強接種。

同時，他還強調，個人防護仍然重要，戴口罩、勤洗手、常通風、一米線。

12月15日下午3點，大陸「共和國勳章」獲得者、中國工程院院士鍾南山帶來〈新冠（Omicron）疫情動態及應對〉的科普講座。本次「全國高校抗疫大講堂」由廣州中山大學、北京大學、北京清華大學共同主辦。鍾南山系統分析大陸第二波Omicron疫情的特點，介紹Omicron毒株的生物學特徵、致病性，以及在大學教學環境中如何讓學生加強個人防護。

鍾南山說，「當前全國範圍內遭遇了第二波Omicron疫情，特點是傳播性強。」回顧新冠疫情三年，在Omicron毒株出現前，中國累計感染新冠人數在10萬人左右，病死率（死亡／確診人數）為4.65％。Omicron進入中國後，截至2022年12月6日，全國累計確診人數約25萬，累計感染人數近170萬人，病死率（死亡／確診人數）為0.24％。0.24％是包含了早期的資料，最近已經接近0.1％。

鍾南山認為，Omicron在不斷變異，傳播力越來越強，但致病性大大減弱。在早期，感染部位有上呼吸道、氣道和肺部，但經過兩年變異後，Omicron主要集中在上呼吸道。

從全國趨勢看，Omicron感染後，無症狀感染者比例明顯上升。對此，鍾南山表示，突發性急性傳染病，假如沒有症狀的話，應該說是不算病。他分析了今年9月份以來，國內廣州、北京、重慶、鄭州等城市的疫情情況，認為新冠疫情的病死率接近流感。

針對最近社會上流行的新冠病毒「北強南弱」說法，鍾南山說，廣州、重慶等地主要是BA.5.2，北京、保定等地主要是BF.7，BF.7是在BA.5.2基礎上的突變株，總體來看，兩種毒株沒有明顯差異。「什麼地方毒株比較弱，什麼地方比較強，恐怕沒有根據，只是從個例裏發現有這樣的情況。」

鍾南山表示，在Omicron出來以前，Beta、Gamma、Delta等毒株有變異，但是變異不多。但從2022年的傳播資料來看，Omicron明顯比原來的毒株變異要快得多。目前，Omicron突變頻率越來越多，現在總突變率已經達到96.4％，換句話說，還沒有出現突變的，只有不到4％，接近飽和。所以由於Omicron的突變越多，對疫苗對各方面抵抗力就越強，傳染性就越厲害。

鍾南山稱，目前眾多數據顯示，感染過一次Omicron後，一年內再次感染的比例非常小。感染一次Omicron後，體內會產生抗體，等於打了一次疫苗。

鍾南山提出加強個人防護的8條建議：

1.加強防護（戴口罩、保持距離、減少公眾聚集等）；

2.不應為感染而害怕；

3.大多數感染者不需要去醫院；

4.居家注意常做抗原檢測；

5.若持續發熱一定要去醫院；

6.患一般慢性病老年人也要打疫苗；

7.囤藥沒有太大必要；

8.「老藥新用」要經嚴格實驗。