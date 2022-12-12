明道中學日前舉辦童軍成團典禮，典禮中學生許下承諾，服膺童軍「準備、日行一善、人生以服務為目的」的精神。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

明道中學校長汪大久表示，期許國一同學能夠在歡樂的氣氛中，嚴肅的看待宣誓的意義，藉由童軍精神涵養品德教育與榮譽感。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

明道中學積極推展童軍教育，透過獨有的群體教育、生命教育課程，將童軍成團視作成長的洗禮，教導學生學會對自己負責。明道中學日前舉辦童軍成團典禮，840名國中一年級學生正式宣布成為童軍，家長將孩子交到團長手中，同時象徵著將孩子託付出去，為社會盡心力。

在成團典禮中，學生正式宣布成為童軍，並許下承諾，服膺童軍「準備、日行一善、人生以服務為目的」的精神，家長親手為童子軍戴上象徵榮譽與責任的領巾；家長們為孩子細細調整領巾，親子、祖孫熱烈擁抱，驕傲、欣喜都寫在臉上。

學生林樂恩的媽媽表示，她覺得童軍團的存在對這個年齡層的孩子是很大的幫助，也看見孩子在明道自主、自律、挑戰自我的堅持；學生李柏辰的家長則表示，看到他的孩子成為世界童軍5000萬分之1的時候，特別感動，尤其幫孩子戴上領巾的那刻，深刻感受到孩子的長大，很開心孩子能在明道探尋自我、自由發展。

明道中學校長汪大久表示，童軍教育是種負責任的生活態度，與自我、他人、自然共處中，都能夠學習如何成為世界的一分子；期許國一同學能夠在歡樂的氣氛中，嚴肅的看待宣誓的意義，希望藉由童軍精神涵養品德教育與榮譽感，更能發揮同理心與為他人奉獻，成為能看見別人的需求的大孩子。

汪大久也感謝父母踴躍參與孩子的童軍成團典禮，他說，這不但能促進親師、親子的關係，也讓家長親自給予孩子祝福和期許；明道孩子在每4年1次的世界大露營中從不缺席，2023年也會繼續前進韓國大露營。