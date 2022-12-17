伊林娛樂培植無數藝人成為巨星搖籃，當中不乏炙手可熱的「原子少年」，他們從零到成團正式出道，伊林娛樂功不可沒，LiTV日前訪問陳翊樺、林佳辰、黃文廷、李哲言、江尚儒、饒高赫與金雲等7人分享不為人知的小故事。

世足賽正如火如荼開打，當中不乏出現令大家動容、球員間彼此惺惺相惜的小故事，問到7帥日後若再遇一較高下時，會手下留情？還是實現運動家精神？林佳辰說：「其實我們有經歷過這個狀況，就是《原子少年》決賽，我真的很喜歡那時候的氣氛，就是大家都把自己發揮到100％，然後同時也祝福每1個人都能拿出最好的表現。」

李哲言也說：「勝負心到最後昇華成欣賞對方，我被他全力以赴的心而感動，那時已經不會想勝負這件事，而是一種正能量的狀態。」

身為大家庭其中成員，聊到自家優秀的學長與學姊，7帥最致敬的就是在演技上獲得肯定的温昇豪、蔡淑臻與李杏等，哲言說：「淑臻學姊是我一直以來覺得很漂亮的女生！昇豪哥的影集我都有在持續Follow，他們都是值得學習的前輩。」

高赫也附和哲言：「就是《火神的眼淚》！我是真心被圈粉到，覺得昇豪哥很敬業。」可愛的尚儒在旁一臉賺到的表情：「我也喜歡昇豪哥！因為去年我有參與《火神的眼淚》，雖然是臨時客串的小角色，但幸運的遇到昇豪哥，記得他在休息時仍研讀劇本，是非常認真的學長。」