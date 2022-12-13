今年首波寒流將在周末來襲，直接挑戰霸王級寒流，天氣風險指出，周六強冷空氣南下，全台明顯降溫，最低溫時間點在周六晚間到周日清晨，北部、宜蘭低溫下探7到8度，天氣粉專「觀氣象看天氣」更指出，最新歐洲模式預測，周日晨北台灣平地可能出現4度低溫。

氣象達人彭啟明在臉書解釋，這波冷空氣會這麼冷，主要是遇到很顯著的「負北極振盪」，高緯度環流守不住冷空氣，整個崩潰往北半球擴散，不只東亞冷，歐美等國也會迎來一波大降溫，例如2016年的「霸王寒流」就是負北極振盪。

彭啟明說，周五（16日）下半天冷空氣逐步接近，中部以北都有機會跌到10度以下，各地顯著降溫，預期是偏乾冷，和這幾天北部濕冷不同，高山有機會下雪，但時間無法持續太久，要留意道路結冰等風險。

周末入冬首波寒流來襲，天氣氛專「天氣風險」分析各地低溫，周日北部、宜蘭低溫8度、中部及花東低溫9度、南部低溫10度。(翻攝自天氣風險臉書)

天氣風險也在臉書PO出一周各地氣溫變化，全台從周六（17日）白天開始明顯降溫，最低溫時間點落在周六晚間到周日（18日）清晨，空曠地區因輻射冷卻，不排除有極端低溫出現，北部、宜蘭8-10度，空曠地區7-8度，中南部、花東9-11度，空曠地區7-9度。

「觀氣象看天氣」臉書指出，歐洲中期天氣預報中心的最新預測，特別強調周六報到的冷空氣強度，在周日（18日）早上8點1500公尺高度零下6度冷空氣邊緣將壓到附近，如果成真，各地低溫將會持續下修，部份平地可能出現5、6度的低溫，歐洲模式更預測，周日晨間北台灣平地低溫僅4度。