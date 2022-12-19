入冬以來最強寒流，為全台帶來罕見急凍，新竹、苗栗今晨都出現約4度低溫；台北市也不到10度。今白天冷空氣逐漸減弱，天氣恢復晴朗穩定。周三起新一波乾冷空氣南下，下半周又有寒流機率，北部恐怕再跌破10度。

新竹峨眉今晨出現4.0度，寫下全台平地氣溫新低；苗栗西湖4.5度排第二；台北市也只有9.7度，連兩天見個位數。另台南鹽水8.0度、花蓮壽豐6.6度，全台急凍。

好消息是，「寒流終於要減弱了」，氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今起冷空氣逐漸減弱，氣溫緩步回升，白天陽光露臉，甚至「會覺得有一點溫暖」。

不過最新模式模擬，周三起至下周日，又有一波屬性偏乾的冷空氣南下，強度雖不如這波，但入夜後的「強輻射冷卻作用」，仍會導致氣溫急降，清晨再度跌破10度。

吳德榮提醒，周四接近「強烈大陸冷氣團」，周五至下周日則有「寒流」機率，應持續觀察。