耶誕節清晨，平地最低溫跌破4度，超級無敵冷！白天陽光露臉氣溫回升，至少來到20度以上，北部高溫也有17度左右，日夜溫差起伏劇烈，民眾於晨間、夜裡要特別注意保暖。這波寒流即將減弱，周二天氣舒適；周三起東北季風南下，北、東又要下雨了。

今晨因「輻射冷卻」，中南部低溫特別有感，雲林虎尾3.9度、南投中寮4.0度、台南新化5.1度、花蓮秀林7.3度；地勢較高的桃園大溪，則有4.4度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，寒流即將減弱。

最新模式模擬，今起至明晨寒流雖持續籠罩，但白天陽光照射或許不覺得冷，最該注意的反而是入夜後以及清晨，氣溫會降得非常低。吳德榮指出，明天清晨本島平地仍有5度機率，應特別注意保暖。今各地氣溫：北部5至17度、中部4至22度、南部5至24度、東部7至23度。

周二、三氣溫續升，西半部白天舒適，日夜溫差大。周三下午起，一波東北季風南下，北部、東部偶有雨，中南部晴朗穩定。至於跨年天氣如何？模式模擬仍為東北季風型態，可能迎風面地區較偏濕涼，要再觀察。