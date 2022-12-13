台中市瑪莎拉蒂3惡煞將宋姓男大生痛毆成傷案，台中地院今天下午開準備程序庭。法官高思大當庭表示，接獲醫院函覆「有人企圖干擾醫院鑑定結果」，要求不要再有這樣的行為，不然會考慮重新羈押。主嫌張敦量的委任律師指稱，張目前在押不可能、也沒有能力影響；宋姓男大生母親庭後表示，他們絕對沒有去影響醫院鑑定。

男子張敦量、李韋霖及陳勁豪去年11月間駕駛名車瑪莎拉蒂與宋姓男大生發生行車糾紛，3人將宋痛毆成傷，引起軒然大波，全案在台中地院審理，目前僅主嫌張敦量在押，另2人已交保。

台中地院今天下午開準備程序庭，法官高思大表示，近日接獲中國附醫函覆反映，「有人企圖影響醫院鑑定」，希望法官開庭時轉告，不要再有這樣的行為。高思大強調，「這是很壞的動作」，千萬不能去影響或干擾鑑定，若再有類似行為，不排除考慮重新羈押。

張敦量的辯護律師林柏宏表示，張目前羈押中，不可能、也沒有能力去影響醫院鑑定，希望法官追查釐清。

宋姓男大生的母親庭後向媒體表示，他們絕對沒去影響醫院鑑定，兒子受「重傷害」非常明顯，目前他的肌耐力、運動持續度都不理想，一年來都沒有明顯改善。