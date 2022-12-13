最近大陸又禁我產品銷陸，媒體人「文翔政論」今(13日)在臉書發文強調，這當然與政治有關，兩岸經貿ECFA等等的，都是因為過去兩岸緩和下的「讓利」，那從讓利變回「公事公辦」，當然是政治因素，因為兩岸不好了，沒必要讓利了，因兩岸政治而生的紅利，自然也會因為兩岸關係不好而逝。不同廠商對於大陸市場比重不同，要乾脆退出還是爭取留下都是商業自由，但本來就鎖定大陸市場的農漁產品就欲哭無淚了。

文翔政論表示，過去某個自稱關廟鳳梨王子的傢伙在電視上宣稱把菜頭弄得像鳳梨，對岸也會收，是胡說八道沒錯。但會讓他有這種感覺，是因為過去兩岸貿易熱絡期間，買辦也是賣一堆拐瓜劣棗去，反正因為政治因素，對岸都會收，所以台灣許多品質參差不齊。也就是說，過去閉著眼睛收的貨，現在要照規定來了。那這算不算打壓呢？如果對台規定比其他國家還嚴格，那確實是打壓，那如果一致呢？是誰的問題呢？

「陳玉珍說得很好，不能說買我們產品就說統戰，不買我們產品就叫打壓，那到底是要人家買還不買？」文翔政論強調，大陸為何過去願意閉著眼睛收這些貨？當然是有政治目的，不然誰要當盤子？民進黨想抗中，那就應該把ECFA都停掉。享受兩岸政治紅利，又要抗中保台，不就是「嘴念經，手摸奶」？怎麼本來讓利的東西不給了，又要抱怨打壓，蔡政府才是「巨嬰」吧！

「我最有意見的當然是我們偉大的農委會」，他說，可以幫芭樂買機票外銷，不惜虧本也要把農產品送去海外的商業天才，第一次看到寧可補貼到虧錢也要把農漁產品賣出去的，這大概世界奇景。大陸禁鳳梨，買鳳梨，禁石斑，買石斑，這種愚蠢的執政方式，隨便一個路人都能當得比陳吉仲好。

文翔政論認為，如果都打定主意要拓展海外市場了，應該做的是農業轉型吧？以台灣鰻魚為例，台灣鰻魚專門外銷日本，一來當地有需求，二來台灣養殖鰻魚是經日本認證，所有養殖規格跟條件都依照日本要求，所以日本願意採購。

「同理，你應該去了解主要外銷國的需求是什麼？要求是什麼？」文翔政論說，不是自己種了芭樂，就硬是要別國家吞下去，問題是如果當地根本不吃芭樂呢？你想賣芭樂，要對方也想吃芭樂，且還要看人家喜歡的口味，是不是應該種符合他們口味的？該國的衛生政策是否也該符合？基本的貿易ABC，在農委會看不到任何一點專業。