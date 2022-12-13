來自美國的正妹網紅史派斯（Ali Spice）外型姣好、身材火辣，時常在社群平台展現性感、活潑的一面，TikTok擁有超過91萬粉絲，人氣超旺。好景不常，剛滿21歲的史派斯在一場車禍中罹難，她的好友們紛紛證實噩耗，讓粉絲又訝異又傷心。

根據外媒《每日鏡報》報導，史派斯的真名為阿里．杜林（Ali Dublin），曾擔任連鎖餐廳Hooters女服務生，現在是TikTok的超人氣網紅，粉絲數高達91萬以上。不過，史派斯12日在佛羅里達州遇上嚴重的死亡車禍，得年21歲。當地警方尚未透露該場意外的事發經過，也沒公開傷亡數字。

史派斯離世的消息傳開後，她的好友妮琳．艾希禮（Neyleen Ashley）在社群平台上傳與史派斯的影像，心碎地說道：「我很不好。史派斯是我的TikTok女兒及朋友，我非常想念你，我的心現在碎成一百萬片。」

史派斯的另名好友阿麗亞娜·阿萬迪（Ariane Avandi）也po兩人的一系列照片，難過地說：「心碎到無法形容我現在的感受……阿里（史派斯的真名），你是我有幸認識以來最有活力、最美麗、真誠和充滿愛心的靈魂之一，你是一個了不起的朋友，也是一個非常有才華和熱情的女人，我永遠不會忘記你對我和每個人的生活所帶來的影響，因為你就是你！你總是鼓舞他人，為每個人的生活帶來真正的快樂。」

另一名好友法雷爾Laine Farrell則崩潰地說：「老實說，真不敢相信。我們在同一天生日，都是天蠍座的人，都痴迷於Hello Kitty、粉紅色和貓。你剛滿 21 歲，人生真的太瘋狂了。」

史派斯往生後，她的TikTok帳號已轉私人，IG的貼文則停留在12月5日，不少粉絲湧入留言區哀悼，心疼年輕生命的消逝。