藝人翁家明加入民視八點檔《市井豪門》，演出天威集團的總裁謝文良，他表示自己長久以來大多是演總裁角色，感謝爸媽給他「貴氣臉」，讓他演總裁時能貴氣逼人、充滿氣場。他飾演顏曉筠的爸爸，是威嚴霸氣、行事果斷的服飾品牌大老闆，在造型也下不少功夫。這次回歸民視拍戲，翁家明說他前一天就興奮到睡不著，當天來公司定裝還遇到老同事，每一位的噓寒問暖都讓他覺得超有人情味，自己也已準備好，蓄勢待發好好發揮。

翁家明加入民視八點檔《市井豪門》飾演總裁。（民視提供）

翁家明表示，從《多情城市》殺青後，再次回歸濃濃人情味的民視，有如回娘家般自在開心，在熟悉的環境下工作加倍安心，尤其進組第一天雖然是低氣溫，但棚內有人煲湯、有人煮咖啡，超溫暖。

演員翁家明拍戲之餘熱愛登山。（民視提供）

演員翁家明期待拍戲之餘找山友一起登山。（民視提供）

熱愛登山的他，一回到劇組就立刻組成「市井豪門登山團」，他被封團長，已開始計劃下一次的團隊登山之行，要利用空閒之餘帶大家去運動，親近大自然。他說從《多情城市》開始呼朋引伴爬山後，很多演員都說很想念一起登山之旅，現在進來《市井豪門》，更好安排時間了，除了登山療癒身心之外，最重要的是「淨山」，他們每次下山都會順道沿途撿拾垃圾帶下山，也希望把觀念傳遞出去，還給青山乾淨的環境。