九合一地方選舉，民進黨慘敗。前民進黨立委沈富雄表示，總統蔡英文辭去黨主席職位，甚至提出她民調好等3個敗選原因，他認為這3個原因都很可笑；待桃園市長鄭文燦的論文抄襲案爆發以後，態度才180度轉變，因此蔡英文對自己的民調是很得意的。

沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中表示，蔡英文在九合一地方選舉選敗以後，講了3個原因，中央政績不錯、她民調好、人民不希望看一黨獨大，這3個原因很可笑。後來鄭文燦的論文抄襲案被爆以後，蔡英文態度180度轉變，所以蔡英文對自己的民調是很得意的。

另外，針對台大國發所前教授陳明通指導學生引發的論文抄襲風波，教育部要求中小學教師指導學生參加科展，必須先上學術倫理課。沈富雄指出，能夠做到老師的人，難道需要去上課嗎？什麼該做、什麼不該做，他們心裡清楚得很，所以上課沒有用。因此，指導老師若鼓勵、參與或是容忍自己的學生作假，就取消教師資格，永不錄用，比什麼都有用。

沈富雄接著指出，監察院也要查，教育部也說放手了可以查陳明通。他不禁說，陳明通的案子實在太荒唐、太可笑到極點，連非常聽話、意識形態非常濃厚的教育部長潘文忠，都覺得護航不下去。