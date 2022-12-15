【愛傳媒藺奕專欄】美國獨立電影《唐人街女人幫》（SNAKEHEAD）在台灣各大影視平台正式上映！

我和George身為台灣/金門外聯製片統籌，能和這一群有才華的華裔團隊協力，有人來自美國紐約、舊金山、洛杉磯、也有人來自歐洲的奧地利，全部都是第一次來金門，我很慶幸完成使命，金門再也不是只能拍台灣的鄉土劇。

導演Evan代表作是《林來瘋》(Linsanity)。林書豪還在北加州念高中時，同是台灣裔第二代高中校友的楊明燊（ Brian Yang ）就追蹤拍攝他進入哈佛大學，並成為紀錄片的製作人之一。後來Brian在紀錄片《王建民-後勁》擔任製片，該片也入圍過金馬獎。

在李安執導《臥虎藏龍》初試聲啼，舒雅（Shuya Chang)這位出身南台灣的年輕姑娘，在美國電影工業高張力的洗禮之下，養成過人的紀律和專注。

記得有一天凌晨三點多我去接她，從住處到料羅媽祖公園約二十多分鐘的車程裡，我們一路聊著天，她訴說自己的夢想，毫無任何疲態。

殺青後隔天早上，在前往機場的車上，我把昨晚金門藍眼淚的照片給她看。

「I am soooo mad.」她說，因為錯過美景故作生氣狀，戲拍完了，從殺手又回到小女孩的可愛模樣。

當我再次翻出手機裡的花絮，內心充滿了甜蜜，都說回憶是會撒謊的，但這些實實在在的照片並不會。

它幫我們留住一些可能再也見不到的人、再也回不到的過去，最重要的是，不管未來如何，它都提醒著自己，曾經因為共同努力、熬夜克服困境所擁有過的美好和快樂。

特別感謝金合利鋼刀老闆吳增棟提供協拍、甚至親手現打一把砲彈鋼刀刻上英文片名《SNAKEHEAD》給美籍導演留作紀念，殺青酒還招待澎湃無比的全牛大餐。

感謝海巡署、金門縣政府觀光處、金門酒廠、金管處、金門大學、歐陽儀雄議員、陳念誠大哥、Jackey全家、金門警光會所、張楷元、胡國楷和藝耕陳明聖等金門鄉親好友的力挺，讓我們在金門留下一個美好的故事，也是一個全新的起點。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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