新媒體藝術家黃心健在台灣的首次展出大型回顧展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》在高雄市立美術館登場，當代表演藝術家張逸軍以黃心健知名VR作品《輪迴》作為發想，攜手中華藝校的青年舞者，以動感的舞蹈表演，讓展出更添意象。此次舞蹈表演將於17日晚間6點30分正式開跳。

黃心健的VR作品《輪迴》如同佛家思想中的六道輪迴，觀眾在體驗作品的旅途中，將轉世成為不同的人與生物，用新的身體重新感受、體驗宇宙，試圖尋求自身性靈最終的超脫，進而理解「他者」觀點，產生更深刻的同理心，並反思自身存在的狀態。

因為《輪迴》超脫的意象，張逸軍在編排此次演出時，刻意拉近觀眾與虛實間的關係，讓演出無固定的舞台方向，舞者可能隨時會從觀眾身邊出現、展現舞姿。演出現場也以追蹤燈與數位投影取代舞台燈光，表演者將引導觀眾進行互動，觀眾可能發現自己出現在投影之中，成為被他人觀看的對象。

高美館館長李玉玲表示，黃心健《輪迴》一作入圍了許多國際獎項肯定，而高美館此次邀約張逸軍帶來演出《黃心健的輪迴宇宙》，更是試圖透過新媒體藝術與表演藝術的結合，讓觀眾成為表演的一部分，帶來一場顛覆既有形式的共感饗宴。

此次《輪迴》表演將於17日晚間演出，《X人稱》展覽將當天延長開放至晚間８時。由張逸軍與中華藝校舞者所帶來的演出《黃心健的輪迴宇宙》為免費入場，2場演出分別於晚間6時、晚間7時15分開放觀眾進場。