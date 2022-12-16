韓國驚悚懸疑劇《奇美拉》由朴海秀、李熙俊及秀賢主演。以炸彈恐怖份子為題材，描述重案組刑警、犯罪心理分析師及外科醫生，3人各懷目的要追查連環爆炸殺人案的兇手，並在其間揭開過去的真相並得到救贖。李熙俊為了更貼近詮釋角色，不僅學習了解化學公式，還閱讀英國特種部隊隊員的書。

李熙俊分享：「在一起尋找犯人的過程中，投入人物的各種故事並進行推理，讓我覺得很有趣，能夠詮釋『李仲燁』這個角色對我來說是幸運的，也謝謝觀眾喜歡《奇美拉》。」一番話讓導演金道勳有感而發表示：「我第一次和朴海秀、李熙俊以及秀賢合作，能夠和有魅力的實力派演員，以及真誠對待作品的演員一起創作，我感到非常幸福。」

李熙俊憑藉《Mouse窺探》的爆發性演技，被大家點評為「想一起演戲的演員之一」，這次飾演外科醫生，他自己形容：「是一位有著深刻的秘密和故事，卻不會輕易表露內心的人。」成功掌握「節制的感情」，獲得觀眾一致好評，也讓他被讚譽為是精通驚悚題材的演技奇才。對於往後想挑戰的作品類型，李熙俊透露：「比起想挑戰的類型，只要是遇到讓我心動的作品，無論何時我都想挑戰。」

在《奇美拉》上演故事最終回時，李熙俊道出內心感受：「每接到一部戲，我都會努力的成為那個人，並且對所飾演的角色充滿愛意，要送走『李仲燁』的心情是既高興又遺憾。」甚至還對角色說了一段話，「再見，仲燁，辛苦了，我想告訴你，現在可以幸福了。」

《奇美拉》每週六晚間10點半在八大綜合台播出。