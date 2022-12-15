優惠最後倒數 ISUZU購車百萬0利率 好車輕鬆購

年底換車拚業績就趁現在！ISUZU推出購車百萬0利率的優惠，即日起至12/31止，購買ISUZU全車系分期享百萬0利率，讓職人們輕鬆入手新車賺大錢。

ISUZU台北合眾汽車為了減輕車主朋友們的購車負擔，並回饋所有ISUZU商用車的頭家朋友們，現在起至年底前，推出高額0利率優惠措施，其中N系列車款，享最高100萬分期0利率，F系列車款更可享有高達150萬0利率的優惠方案，想要過年前擁有新車搶業績可不能錯過這波活動！

ISUZU全新六期新車功能全面升級，安全配備再進化，同級車唯一雙鏡頭ADAS立體影像辨識系統，並標配BSD盲點偵測系統；AEBS緊急剎車輔助系統與LDWS車道偏移警示系統，時時替運轉職人們把關行車安全；ASR+EVSC車身動態穩定系統，讓駕駛人駕馭車輛更有安心感。

除了安全配備升級外，六期NLR 5噸車型更提供框式完成車型(標準斗)，讓購車流程更加簡便快速。六期新車全面升級三年十萬公里保固，給運轉職人們最強而有力的後勤支援。ISUZU台北合眾汽車歡迎各路運轉職人們，趕緊入手持續熱銷的N系列車款，或佳評如潮的F系列車款，買輛好車好過年。相關車款訊息以及此次詳細高額零利率優惠專案詳情洽ISUZU台北合眾汽車全台營業所。