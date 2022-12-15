台南安平區某幼兒園遭爆料有教保員對孩童施暴(右下角)，市府已啟動調查。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市某幼兒園遭民眾爆料指出有一名教保員涉嫌對孩童施暴，該名教保員在訓練小朋友排隊時，行進間以手戳小朋友胸部還踩腳、拋摔等，台南市教育局與社會局昨天接獲通報，組成調查小組前往稽查，園方則稱，當時孩童可能沒聽從指令，教保員做出「導正行為」，但也是強調目前該名教保員已停職接受調查。

針對這起幼童疑似遭到施暴，據了解，家長初步檢查，並未發現小孩身上有明顯傷勢，兒童情緒也沒有發現異常情況。台南市社會局及教育局一接獲通報，昨天立即前往幼兒園聯合稽查，要求該名教保員停職接受調查。

教育局表示，園方指稱當時在做戶外活動，可能是孩童沒聽從指令，教保員才會對孩童做出「導正行為」。教育局也說，從影片畫面看來，該教保員確實有對孩童做成為粗暴舉動，後續將召開認定委員會，評核該員是否適合繼續任職幼兒園，若查證屬實，最高可依法開罰60萬元。

社會局表示，已針對幼童及家長身心狀況進行評估，後續將視其需要，也會提供司法協助及家庭關懷支持等所需服務，也強調絕不容許任何兒少權益受到傷害，若經查證確有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事，將依法開罰6萬至60萬元。

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