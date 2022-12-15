綜藝天王吳宗憲大女兒吳姍儒（Sandy），跟隨爸爸腳步進入演藝圈，因為流利口條和機智反應，在主持界闖出一片天，入行5年就抱走3座金鐘獎座，實力備受肯定，而目前向主持的節目告假，專心在家待產的她，也時常透過社群分享近況，近日她突在IG限時動態PO出6年前的舊照，和現在相比有些差距，讓網友都驚呼是同一個人嗎？

吳姍儒曬出6年前的舊照，當時的她比現在臉型還要尖，身形也纖瘦到有些骨感，加上燈光的關係，讓她看上去有點黑，和現在身材勻稱、肌膚白皙的她差距有點大，她也附文澄清「我當年沒有那麼黑，是光的問題」，並感嘆「當時超級無敵瘦，還是被念太胖太胖，嗯，健康最重要！」

吳姍儒6年前舊照曝光。(圖／取自吳姍儒IG)

吳姍儒今年1月和交往5年的室內設計師男友王陽開結婚，9月宣布懷孕好消息，目前挺著8個月孕肚的她，暫時向手上的主持節目告假，專心待產，不過之前透露去做美甲，結果美甲師卻把她的兩隻腳剪到流血，本來以為會慢慢好，隔天起床驚見雙腳「傷口化膿」，還影響走路，讓她得挺著大肚自己擦藥，忍不住大喊「痛啊」。