友情是我們人生當中不可缺少的感情，每當陷入到困難和迷茫當中，朋友總是能及時的給予幫助，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、獅子座、摩羯座很值得深交，不僅可靠還很有能力，只要開口求助，他們一定會出手相助、拉你一把。

▍處女座

處女座做事可靠總是讓人放心，一向認真負責的他們，很少會去荒廢時間，總是有自己的目標，而且會努力去實現，對待朋友的態度上，處女座也是相當負責，只要能得到認同，他們會當做自己的事，並幫你度過難關。

▍獅子座

獅子座很講義氣，可以用俠肝義膽來形容，如果成為獅子座的真朋友，在遇到困難時，不需對獅子座明白說出來，也會很熱心送上關懷，只要開口求助，獅子座就會出手幫一把，而且是有力的一把。

▍摩羯座

摩羯座對朋友的關心，不會太主動，但提供的幫助卻很可靠，雖然會忽略情感上的交流，但失之東隅，收之桑榆，情商不夠用能力來湊，而且摩羯座做事非常可靠，對於朋友的求助，只要答應了就有把握做好。